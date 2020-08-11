İl Sağlık Müdürü Benli'den Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, kentteki bir alışveriş merkezinde denetimde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doç. Dr. Benli, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile gerçekleştirdiği denetimlerde, maske kullanımı, mesafe ve temizliğin önemini vurgulayarak, işletmelerin aldıkları önlemleri inceledi.

Benli, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların koronavirüs açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıklarını güvenli şekilde paylaşmasına yardımcı olan ve yeni düzenleme ile birlikte düğünlerde zorunlu tutulan "Hayat Eve Sığar (HES)" mobil uygulamasının cep telefonlarına nasıl yüklenip, kullanılacağını da uygulamalı olarak gösterdi.