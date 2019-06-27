Son Dakika Haberleri: İl spor merkezleri tanıtılmaya devam ediyor
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İl spor merkezleri tanıtılmaya devam ediyor

1 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ediyor.

İl spor merkezleri tanıtılmaya devam ediyor, System.String[]
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurum ziyaretleri gerçekleştirip personelleri il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezleri hakkında bilgilendirmeye devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları aktararak kıymetli çocukları ile birlikte etkinliklerimize davet etmeye devam ediyoruz. Ayrıca müdürlüğümüzde görev yapan antrenörler çarşı merkezinde stand açarak branşlarımız ile ilgili halkı bilgilendirip kayıt formu dağıtımı yapıyorlar" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:49 Kaynak: İHA
aslan yıldız, bilecik, Yaşam
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