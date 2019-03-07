Son Dakika Haberleri: İlaçla Uyutup Keselere Koyduğu Papağanlarla Kapıkule'de Yakalandı

İlaçla Uyutup Keselere Koyduğu Papağanlarla Kapıkule'de Yakalandı

1 saat önce

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak özel keselere konulan 26 papağan ele geçirildi.

İlaçla Uyutup Keselere Koyduğu Papağanlarla Kapıkule'de Yakalandı, System.String[]
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak özel keselere konulan 26 papağan ele geçirildi. 26 papağandan 2'si telef olurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine yurda giriş yapmak isteyen Bulgaristan plakalı bir araç detaylı aramaya alındı. Yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş sultan cinsi 26 adet papağan ele geçirildi. Kuşların ses çıkarmaması için ilaçla bayıltıldığı ve özel keselere konulduğu bildirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, papağanlar yediemine teslim edildi.

2 PAPAĞAN TELEF OLDU Papağanları Kapıkule'den yediemin olarak teslim alan veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş, 26 papağandan 2'sinin telef olduğunu ancak diğerlerinin durumlarının iyi olduğunu belirterek, "HAYTAP aracılığıyla gerekli sahiplendirmeler yapılacak. Maalesef 2 papağan telef oldu. Ancak diğerlerinin durumları iyi, bir kısmını HAYTAP bizden aldı kalanları da bir süre sonra bizden alacaklar" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:51 Kaynak: İHA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Araç, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırdan Kaçak Sokulmaya Çalışan Papağanları Gören Ekipler Gözlerine İnanamadı Dünyanın En Pahalı Aracı 16,5 Milyon Euroya Satıldı

Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlaçla Uyutup Keselere Koyduğu Papağanlarla Kapıkule'de Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]