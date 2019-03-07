Son Dakika Haberleri: İlaçla Uyutup, Keselere Sıkıştırdığı Papağanlarla Sınır Kapısında Yakalandı

İlaçla Uyutup, Keselere Sıkıştırdığı Papağanlarla Sınır Kapısında Yakalandı

24 dakika önce

KAPIKULE Sınır Kapısı'na Bulgaristan'dan gelen otomobilde yapılan aramada, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutulup, hareket etmemeleri için de keselere konulan 26 Sultan papağanı ele geçirildi.

İlaçla Uyutup, Keselere Sıkıştırdığı Papağanlarla Sınır Kapısında Yakalandı, System.String[]
KAPIKULE Sınır Kapısı'na Bulgaristan'dan gelen otomobilde yapılan aramada, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutulup, hareket etmemeleri için de keselere konulan 26 Sultan papağanı ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen sürücünün Bulgaristan plakalı otomobili, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine detaylı aramaya alındı. Araçta yapılan arama sonucu 2 karton kutu içinde, yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen 26 Sultan papağanı bulundu. Papağanların, sınır kapısında ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak, hazırlanan özel keseler içine sıkıştırıldıkları belirlendi. Bulgar sürücü hakkında soruşturma başlatılırken, papağanlar, yediemin olarak veteriner Feyza Güner Gökpınar'a teslim edildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:17 Kaynak: DHA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Bulgaristan, Güncel
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