İlahi dinletisi büyük beğeni topladı - Son Dakika
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İlahi dinletisi büyük beğeni topladı

21 dakika önce

"Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz" sloganıyla sömestre tatili boyunca Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Karainci Cami Gençlik Kolları tarafından düzenlenen cami ve namaz buluşmasının hediye töreni gerçekleşti.

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"Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz" sloganıyla sömestre tatili boyunca Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Karainci Cami Gençlik Kolları tarafından düzenlenen cami ve namaz buluşmasının hediye töreni gerçekleşti.


Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Mehmet Sayın, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il müdürleri, vatandaşlar ve 900'e yakın öğrenci katıldı.


Programda konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, "Namazla buluşan, rabbi ile randevularına giden gençlerimizi ayakta alkışlıyoruz. Bu bizlerin yarınlara emin adımlarla yürüdüğümüzün göstergesidir. Bu süreçte, çocuklarımızın camiye alışmasında ailelerin, öğretmenlerin ve hocalarımızın büyük desteği oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Camiyle, namazla buluşan gençlerimiz ve aileleri yaratan katında mükafatlarını aldılar. Yüce Rabbimiz gençlerimizi iki cihanda aziz eylesin, ilimlerini arttırsın. Rabbimiz onları camiyle, namazla büyüyen gençler eylesin" dedi.


Müftü Akkuş'un ardından konuşan Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ise "İl Müftülüğü gençlik koordinatörlüğünü ve Karainci Cami gençlik kollarını tebrik ediyorum. Bu süreçte bendeniz de gençlerimizle camide karşılaştım, onlarla sohbet ettim. Onları camide görmek beni çok memnun etti. Özellikle sabahın erken saatlerinde Rabbiyle buluşan gençleri görünce duygulanmamak elde değildi" diye konuştu.


Programda Karainci Cami Gençlik Kollarının tiyatro gösterisiyle Uluslararası İmam-Hatip Lisesi ve Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ilahi dinletisi davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Sivas Belediyesi mehteran takımının söylediği marşlarla renk kattığı programın sonunda kura ile öğrencilere bisiklet, robotik kodlama seti ve drone gibi çeşitli hediyeler verildi. - SİVAS

Akkuş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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