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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu'nun kabul ettiği 'Ermeni tasarısı' ile ilgili, "ABD...
3 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu'nun kabul ettiği 'Ermeni tasarısı' ile ilgili, "ABD kongresinin üyelerinin bazılarının davranışı Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu'nun kabul ettiği 'Ermeni tasarısı' ile ilgili, "ABD kongresinin üyelerinin bazılarının davranışı Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" dedi. - ANKARA
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