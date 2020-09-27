İletişim Başkanlığından Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel klip - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya. Ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma. Ecdadımın kanından akar damarlarımda. Can verir can alırız mavi vatan uğruna. Tüm deniz şehit ve gazilerimizin anısına" notuyla klibi paylaştı.

Klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şair Arif Nihat Asya'nın "Bayrak " şiirini seslendirmesine de yer veriliyor.

(İHA)