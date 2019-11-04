İlkadım Belediyesi sporcularından Dostluk Turnuvası'nda büyük başarı

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Muay Thai Dostluk Turnuvası'na İlkadım Belediyesi Muay Thai sporcuları damga vurdu.



Samsun Muay Thai İl Temsilciliği'nin Atakum Sporcu Fabrikası'nda ilk gün minikler ve yıldızlar, ikinci gün büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalar nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Muay Thai Dostluk Turnuvası'na 160 Minik-Yıldız, 130 Büyük sporcu katılım sağladı. Müsabakalarda İlkadım Belediyesi Muay Thai Takımı sporcularından Hilal Alaca genç bayanlar kategorisi 57 kiloda, Zeynep Gülcan Turğul 42 kiloda, Aslıhan Şeker 54 kiloda, Dilara Köseoğlu 75 kiloda, Yaren Kesimoğlu 60 kiloda kürsünün en üst basamağında yer almayı başardı. Ebru Yavuz ise 48 kiloda ikinci oldu. Yıldız bayanlar kategorisinde ise Merve Su Turğul 40 kiloda 1. oldu. Erkeklerde ise Samet Akan 30 kiloda, Ekrem Gürcan Turğul 42 kiloda, Doğukan Altundal 48 kiloda ikinci olarak kürsüye çıkmaya hak kazandı.



"Biz sporcularımızla birlikte büyük bir aileyiz"



İlkadım'da spora karşı büyük ilgi ile karşılaştığını dile getiren İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, "Bu ilgi sonucunda kulüp olarak büyük başarılara imza attık. Hem il hem bölge olarak hem de ülkemizin farklı şehirlerinde katıldığımız müsabakalardan madalyalarla dönerek şehrimizi ve İlkadım Belediyemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Sadece uzak doğu sporlarında değil diğer dallarda da kendimizi kanıtlamasını bildik ve bu dallarda da başarı ile İlkadım adını farklı bölgelerde duyurmaya çalıştık. Bizler sporcularımızla birlikte büyük bir aileyiz" dedi.



"İlkadım'da spora olan ilgi bizleri gururlandırıyor"



Çeşitli spor dallarının yanı sıra uzak doğu spor çalışmalarını ilçemizden başlatarak şehrimizdeki genç büyük herkese boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme imkanı sunduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Zamanımızda hastalık haline gelen boş zamanını olumsuz ortamlarda harcamak yerine spor yaparak hem kendine hem de çevresine faydalı bireyler yetiştirmek amacımız oldu. Bu özveriyle imkanlar doğrultusunda her türlü sportif faaliyetleri devam ettirmeye gayret ediyoruz. 2019 yaz tatilinde de büyük ilgi gören Kick Boks ve Muay Thai sporu, İlkadım'da spora olan ilginin ne kadar büyük olduğunu bizlere göstermiştir. Kapalı Spor salonlarımızda düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerimizle çocuklarımıza güzel bir yaz tatili yaşattığımızı umuyorum. Çocuklarımızın bir arkadaş ortamında keyifli vakit geçirmelerini sağlayarak onların spora karşı olan isteklerini pekiştirdik" diye konuştu.



"Spor yapmak isteyen herkese kapımız açık"



İmkanlar doğrultusunda ileriki dönemlerde de bu sporu yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen antrenörler Fatih Karagül ve Eray Yılmaz ise, "Sadece uzak doğu sporlarını yapmak isteyen değil, sağlık için spor yapmak isteyen herkesi bizimle çalışmaya bekliyoruz. Bu doğrultuda bizlere maddi manevi desteğini eksik etmeyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a teşekkürü bir borç bilirim" şekilde konuştu. - SAMSUN