Son Dakika Haberleri: İmece usulü kış hazırlığı yapıyorlar
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İmece usulü kış hazırlığı yapıyorlar

23 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kadınlar, imece usulüyle yiyeceklerini hazırlıyor.

İmece usulü kış hazırlığı yapıyorlar, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kadınlar, imece usulüyle yiyeceklerini hazırlıyor.


Kadınlar, imece usulü hamur işleri, yufka, tarhana ve turşu gibi kışlık yiyeceklerin hazırlanmasına başlandı.


Bezirgan köyünde yaşayan Sevgi Öz, "Sonbaharda turşu, tarhana, salça ve hamur işlerini hazırlarız. Özellikle bölgemizde hamurdan kendi ellerimizle yaptığımız doğal makarna çok lezzetli ve sağlıklıdır. İlk önce un elenip içine yumurta katılır ve yoğrulur. Hamurlar sonra beze tutulur ve açılır. Biraz rüzgarda durur ve kesime hazır hale gelir. Sonra traktör römorkunun üzerine serer ve kuruturuz. Daha sonra temiz bidonlara koyar ve hazır hale getiririz. Her şeyin bir zorluğu vardır. Sonbahar da yaparsan kışın yersin. El emeği hamur makarnalarımızın türleri bölgemizdeki isimleri ile kaçamak, tomburlak, kulak aşı ve şehriyedir. Biz atalarımızın bir asırdır imece usulü yaptıkları bu kış hazırlığı geleneğini köylerimizde yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Aslanapa, Kütahya, Hamur, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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