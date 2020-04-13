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IMF alerjimizden vazgeçelim - Şans Sohbetleri
1 saat önce
Ekonomist Ali Ağaoğlu ve DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, bu haftaki Şans Sohbetleri'nde, koronavirüse karşı dünya ekonomilerinde alınan önlemleri değerlendirdi.
Ekonomist Ali Ağaoğlu ve DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, bu haftaki Şans Sohbetleri'nde, koronavirüse karşı dünya ekonomilerinde alınan önlemleri değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:15
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