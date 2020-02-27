İmralı Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İmralı Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İmralı Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı

6 saat önce

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'ndaki orman yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İmralı Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'ndaki orman yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İmralı Adasında 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 07.45 sıralarında, İmralı Adası Kuzeyinde bulunan yaşam ve cezaevi yerleşkesini etkilemeyecek uzaklıkta olan Radar Tepe bölgesinde (35 TPE 2984891269) çevre aydınlatma elektrik direklerinde bulunan tellerin rüzgarın (şiddetli lodos) etkisiyle birbirine çarparak çıkan kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı değerlendirilen örtü ve orman yangını an itibariyle kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi. - BURSA

İmralı Adası, İmralı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
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