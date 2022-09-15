Xi, Çin-Tacikistan İlişkilerinde Daha Somut Sonuçlar Elde Edilmesi Çağrısı Yaptı

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Eylül, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.