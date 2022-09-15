Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek

15.09.2022 16:39
Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek

INCHEON, 15 Eylül (Xinhua) -- 1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen 88 Çinli askerin kalıntıları, anavatanlarına geri gönderilmek üzere Perşembe günü Güney Kore'de tabutlara konuldu.

INCHEON, 15 Eylül (Xinhua) -- 1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen 88 Çinli askerin kalıntıları, anavatanlarına geri gönderilmek üzere Perşembe günü Güney Kore'de tabutlara konuldu. 2014'ten 2021'e 8 yıl art arda, Güney Kore'den toplam 825 Çinli askerin kalıntılarının Çin'e iadesi gerçekleştirildi.

Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek

1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen Çinli askerlerin kalıntıları, Güney Kore'nin Incheon şehrinde tabuta yerleştirildi, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek

1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen Çinli askerlerin kalıntıları, Güney Kore'nin Incheon şehrinde tabuta yerleştirildi, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek

Güney Kore'nin Incheon şehrinde, 1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen Çinli askerlerden geriye kalan eşyalar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek

Güney Kore'nin Incheon şehrinde, 1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen Çinli askerlerden geriye kalan eşyalar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin'de Tuz Hasadı Başladı Çin'de Tuz Hasadı Başladı Xi, Çin-Tacikistan İlişkilerinde Daha Somut Sonuçlar Elde Edilmesi Çağrısı Yaptı Xi, Çin-Tacikistan İlişkilerinde Daha Somut Sonuçlar Elde Edilmesi Çağrısı Yaptı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Eylül, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:59 Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti
20:44 Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı
20:46 Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez
20:26 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
20:05 Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 21:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement