İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi - Son Dakika
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İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi

18.05.2022 17:26

İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildiBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 okulun önündeki incir ağacı, şiddetli lodos nedeniyle kökünden kırılarak araçların ve vatandaşların üzerine devrildi; 1 kişi yaralandı, 1 motosiklet 2 otomobil ağacın altında kaldı.

İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 okulun önündeki incir ağacı, şiddetli lodos nedeniyle kökünden kırılarak araçların ve vatandaşların üzerine devrildi; 1 kişi yaralandı, 1 motosiklet 2 otomobil ağacın altında kaldı. 2 okuldaki öğrencilerin, çıkış sonrası bahçede İstiklal marşını okumaları için beklemeleri olası faciayı önledi. Ağacın devrilme anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bahçedeki öğrencilerin kaçışmaları da yer aldı.

Olay 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Bak yapı Ali Bakgör Ortaokulu ve İshakpaşa ilkokulunum girişindeki incir ağacı şiddetli rüzgara dayanamayarak kökünden kırılıp devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu park halindeki 16 KNF 11 ve 06 FVA 87 plakalı otomobiller ile 16 PH 107 motosiklet, ağacın altında kaldı. Ağacın gölgesinde bulunan Emel Enis(38), ağacın altına kaldı. Yaralanan kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri, incir ağacını keserek altında kalan araçları kurtardılar.

Ağacın altından saniyelerle kurtulan Ziya Ülgen, "Ağacın yanında duruyordum. Motosikletimi ağacın altına park ettim. Deprem oluyor sandım. O sırada kaçtım. Peşimden ağaçta devrildi. Ağacın altında kalan kadını kurtardık. Öğrenciler tam istiklal marşı için sıraya girdiklerinde oldu. Eğer okul çıkışında olsaydı facia olabilirdi. Ağacın altında kalan motosikletimi çıkardık." dedi.

Ağacın devrilmesi ve öğrenciler ile vatandaşların kaçışmaları bir işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.

İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi
İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi
İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi
İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi
İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi
İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi
İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi
İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi
İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi - Son Dakika


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