İncirliova'da sonbahar hazırlığı devam ediyor - Son Dakika

İncirliova Belediyesi, ağaç budama ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Eylül ayında başlayan budama dönemi çalışmaları kapsamında yüzlerce ağaç budandı. Çevre temizliği ve yeşil alanların arttırılması konusundaki duyarlılığı ile tanınan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Hedefimiz daha iyi koşullarda yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir İncirliova" diye konuştu.

Ağaçları sonbahar ve kış mevsimine hazırlamak ve halk sağlığını korumak için budama dönemini yoğun çalışarak değerlendiren İncirliova Belediyesi ekipleri, sokaklardaki yüzlerce sokak ağacını budadı, yeşillik alanları yabani otlardan arındırdı.

Her yıl Eylül'de başlayan ve Kasım ayı sonuna kadar devam eden budama mevsiminde yapılan çalışmalarla ağaçlar kurumuş dallarından arınmış olarak çok daha güçlü çıkıyor.

Ekipler aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları da temizleyerek halk sağlığını da koruyor.

"Ekiplerimiz sürekli sahada"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Ağaç budama, ot biçme, yabani ottan arındırma ve çevre temizliği çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Aydın- İzmir kara yolu orta refüjde de ağaçları budadık, aynı şekilde temizlik çalışmasını yaptık. Ekiplerimiz sürekli sahada, çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz daha iyi koşullarda yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir İncirliova" ifadelerini kullandı. - AYDIN