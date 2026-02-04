İnegöl'de 20 Yıllık Hurda Araç Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İnegöl'de 20 Yıllık Hurda Araç Tartışması

İnegöl\'de 20 Yıllık Hurda Araç Tartışması
04.02.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de bir traktör tamircisinin çatısında bulunan hurda araç, 20 yıl sonra gündeme geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir traktör tamircisinin çatısında bulunan hurda araç, ekipleri harekete geçirdi. Aracın gizemi 20 yıl sonra ortaya çıktı.

Çatısı akıtan iş yerinde kiracı olarak faaliyet gösteren traktör tamircisi, sorunun giderilmesi için iş yeri sahibi adına işlemleri yürüten Berat Ertopuz'dan onarım talebinde bulundu. Talep üzerine çatıyı kontrol etmek isteyen Ertopuz, çatı üzerinde hurda bir araçla karşılaşınca şaştı kaldı.

Durumu polise bildiren Ertopuz'un ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın sahibine ulaşarak aracın bulunduğu yerden alınmasını istedi. Ancak araç sahibi, aracı almayacağını söyledi. Bunun üzerine olayla ilgili tutanak tutuldu.

İş yeri sahibi, hurda aracın çatıya nasıl konulduğunu araştırınca ilginç bir geçmiş ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu iş yerinin bitişiğinde yaklaşık 20 yıl önce Vedat isimli bir oto kaporta ustası hizmet veriyordu. Kaza yapmış bir araç, tamir edilmek üzere bu ustaya getirildi. Ancak tamirat sürecinde araç sahibi ile kaporta ustası arasında anlaşmazlık yaşandı ve konu yargıya taşındı. Aylarca, hatta yıllarca süren dava sürecinde araç bulunduğu yerden alınmadı.

Kaporta ustasının, arızalı aracı çekici yardımıyla kendi iş yerinin düz çatısına koyduğu, ilerleyen yıllarda çatı onarımı sırasında da hurda aracın bitişikte bulunan mevcut iş yerinin çatısına aktarıldığı öğrenildi. Kaporta ustasının ise yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybettiği belirtildi.

Bitişikteki iş yerinde kiracı olan traktör tamircisinin, özellikle kış aylarında çatının akması nedeniyle yeniden onarım talebinde bulunmasıyla olay gün yüzüne çıktı. Çatıya çıkan Ertopuz, hurda aracı fark ederek karakola gidip şikayette bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan iş yeri yetkilisi Berat Ertopuz, şunları söyledi:

"Bu mülk sahibinin halasının oğluyum. Kendisi İstanbul'da yaşıyor, kiracılarla ilgili işleri ben yürütüyorum. Bina eski olduğu için çatı yapma kararı aldık. Çatıya çıktığımızda 30-35 yıllık bir araçla karşılaştık. Komşularla yaptığımız görüşmelerde aracın yan taraftaki bir tamirciye getirildiğini, yaşanan anlaşmazlık sonrası önce kendi çatısına, daha sonra da bizim çatımıza alındığını öğrendik. Araç buradan kaldırılmadan çatı yapmamız mümkün değil. Emniyete başvurduk, trafik ekipleri geldi ancak konunun polis merkezinde çözülmesi gerektiği söylendi. Araç sahibine buradan sesleniyorum; lütfen aracınızı alın, biz de çatımızı yapalım."

Olayla ilgili sürecin polis merkezinde devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Olaylar, Ekonomi, İnegöl, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de 20 Yıllık Hurda Araç Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları ’evin soyuluyor’ diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Suçlamaları reddettiler Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddettiler
TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 14:09:09. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de 20 Yıllık Hurda Araç Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.