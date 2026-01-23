İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı yönünde istihbarat aldı. Alınan bilginin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, oturma ya da çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 9 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de 9 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?