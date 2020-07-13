İnegöl'de asayiş - Son Dakika

Kazada yaralanan ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mohammed A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Işın Sokağı'ndaki bir inşaatta çalışan Nezbettin Atman (55), bir anda dengesini yitirerek 4 metre yükseklikten yere düştü.

Araçta bulunan N.Ş, M.T. ve A.G. gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan M.A.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu durdurulan araçta yapılan aramalarda paketlenmiş 210 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 payp bulundu.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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