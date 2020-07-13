İnegöl'de asayiş - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
İlçeye bağlı kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde jandarmanın "dur" ihtarına uymayan araçtaki kişiler takibe alındı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu durdurulan araçta yapılan aramalarda paketlenmiş 210 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 payp bulundu.
Araçta bulunan N.Ş, M.T. ve A.G. gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan M.A.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İnşaattan düşen işçi yaralandı
İnegöl ilçesinde çalıştığı inşattan düşen işçi yaralandı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Işın Sokağı'ndaki bir inşaatta çalışan Nezbettin Atman (55), bir anda dengesini yitirerek 4 metre yükseklikten yere düştü.
Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı
İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Park Caddesi İnegöl Devlet Hastanesi mevkisinde Ercan Kılıç idaresindeki 16 F 1575 plakalı otomobil ile Mohammed A'nın kullandığı elektrik bisiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mohammed A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.