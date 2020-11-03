İnegöl'deki tematik lisede "teknoloji tabanlı akıllı mobilya" üretilecek - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, mobilya sektörüne yön verecek projeler geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge merkezi kurulacak.

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden İnegöl'de "tematik lise" olarak eğitim veren ve proje okullar arasında bulunan kurumda öğrenciler mobilya ustası gibi çalışıyor.

Fabrika gibi işleyen lisede öğrenciler hem tasarım hem de üretim aşamasında yer alarak döner sermaye işletmesinden ücret alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ar-Ge merkezi olarak 20 ilde belirlenen 36 meslek lisesi arasında mobilya alanında tek olan okulda, teknoloji tabanlı akıllı mobilyalar ve sistemleri üretilecek.

Onay alınmasının ardından Ar-Ge merkezi kurulması çalışmasına başlanan liseden MEB'e sunulan 5 projeden biri olan akıllı mobilya sistemleri kapsamında, teknolojinin de yardımıyla fonksiyonel tasarımlar üretilmesi planlanıyor.

Ayrıca, her ay binlerce parça ahşap malzemeden mangala ve benzeri zeka oyunları yapan öğrencilerin ürünleri yurt içi ve yurt dışında birçok firmaya satılıyor. Patentli ürünleri de bulunan öğrencilerin yaptığı oyunları yetişkinler de oynayabiliyor.

Meslek lisesi, ilk mezunlarını 2021 yılında verecek.

Okul müdürü Şenol Yoğurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin açılıştan bu yana 4 yıllık süreçte çok güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Ahşap oyuncak projesi çerçevesinde 4 patent ve bir de marka tescili aldıklarını belirten Yoğurtçu, "HSY Tematik Oyuncaklar marka ismi okulumuza aittir. Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu bütün projelerin içinde yer aldık. 4 yılda okulumuzda 40 yıllık çalışmaya imza attık." dedi.

İnegöl'ün bir mobilya şehri olduğunu vurgulayan Yoğurtçu, belirlenen Ar-Ge merkezleri arasında makine, elektrik gibi alanlarda birden fazla okul bulunduğunu ancak mobilya ile ilgili tek merkezin kendi okulları olduğunu bildirdi.

Ar-Ge merkezi için hazırladıkları 5 projeden en önemlisinin akıllı mobilyalarla ilgili olduğunu dile getiren Yoğurtçu, bununla ilgili MEB'e geniş bir sunum yapacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin, okuldaki Ar-Ge merkezinde alacakları eğitimle daha donanımlı hale geleceğine dikkati çeken Yoğurtçu, "İnegöl'deki mobilya şirketlerine de Ar-Ge merkezi olarak yardımcı olacağız. Büyük firmalarla da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ara eleman değil, aranan eleman yetiştiren okul pozisyonundayız ve henüz mezun vermememize rağmen öğrencilerimiz sektör tarafından aranan eleman durumundalar. Öğrencilerimizin Türkiye'deki mobilya sektörüne yön veren kişiler olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir mobilyayı birden fazla amaç için kullanabileceğimiz mekanizmalar geliştireceğiz"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Şefi Ahmet Alkan ise akıllı mobilyalar projesinin sektör için çok önemli olduğunu belirtti.

Uygun görülmesi halinde uluslararası düzeyde bile işlem görecek malzeme ve tasarımlar geliştireceklerini aktaran Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fonksiyonel mobilya modern zamanların en ideal mobilya türüdür. Bir mobilyayı birden fazla amaç için kullanabileceğimiz mekanizmalar geliştireceğiz. Ayrıca, normal üretim esnasında daha pratik işler, montajlar nasıl yapılır, bir usta olmadan vatandaş evinde mobilyayı nasıl kolay kendisi kurabilir; bunun üzerine çalışacağız. Bu konuda iyi ve sağlam bir ekibimiz var. Sektörle beraber çalışmayı düşünüyoruz. Özellikle elektromekanik işini bizim mobilyalara aktarmamız lazım. Yakın zamanda uzaktan kumandayla hareket eden birtakım mekanizmalar geliştirildi, biz bunların bir adım ötesine neler yapılabilir; onun peşinden gideceğiz. Bu alanda diğer alanların da ortaklaşa çalışacağı bir platform kurmayı da düşünüyoruz."

Şu anda bağlantı sistemi olarak, modüler mobilyalar üzerinde önemli bir proje konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Alkan, bunun yanı sıra teknolojinin de işin içine gireceği sürme kapak sistemleri konusunda hazırlıklarının olduğunu anlattı.

Geliştirecekleri akıllı mobilyalarla insanların hayatına kolaylık getirmeyi düşündüklerine değinen Alkan, "Bir mobilyayı küçük değişikliklerle bir başka şekilde kullanabileceği pozisyona getirecek mekanizmalar üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. Bunlar kısmen metal, kısmen ahşap, kısmen de elektromekanik çalışacak sistemler." ifadelerini kullandı.

11'inci sınıf öğrencisi Büşra Gedik, ahşap akıllı oyuncaklar, öğrenci ve öğretmen dolapları da ürettiklerini dile getirerek, "Burada geleceğimiz sigortalanıyor, ileriye dönük hedeflerimiz için yönlendiriyorlar. İç mimar olmayı hedefliyorum ama bu alanda da kendimi geliştirmek istiyorum." diye konuştu.