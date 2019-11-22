İngiliz İşçi Partisi'nden 'en sol' manifesto: Vergiler artacak, altyapı ve hizmetler millileşecek

İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn 12 Aralık erken seçimleri öncesi 'radikal çözümler' manifestosunu açıkladı. Partide bir neslin gördüğü en sol uçtaki program olarak değerlendirilen manifestoda vergilerin önemli seviyede arttırılacağı vurgulanıyor.



Corbyn zenginlerin ve çevreyi kirleten şirketlerin yüksek vergiler ödeyeceğini söylerken iktidara geldikleri takdirde kamuda maaşlara yüzde 5 zam yapılacağını, özel sektörde de saatlik ücretin 10 sterlinden aşağı olamayacağını duyurdu ve bunun genç çalışanlar için dahi geçerli olacağını söyledi.