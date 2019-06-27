Son Dakika Haberleri: İngiliz vekilden protestocu Müslüman velilere destek
Son Dakika Güncel Haber

İngiliz vekilden protestocu Müslüman velilere destek

1 saat önce

İşçi Partisi Milletvekili Roger Godsiff, Birmigham'daki 2 okul önünde, küçük çocuklara yönelik "eşcinselliğin" de anlatıldığı dersi protesto eden velilere destek verdi.

İngiliz vekilden protestocu Müslüman velilere destek, System.String[]
İşçi Partisi Milletvekili Roger Godsiff, Birmigham'daki 2 okul önünde, küçük çocuklara yönelik "eşcinselliğin" de anlatıldığı dersi protesto eden velilere destek verdi.
İşçi Partisi Birmingham Milletvekili Godsiff, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan eğitim konulu oturumda, okul yönetimlerinin, çocuklara vereceği eğitim konusunda velilere danışması gerektiğini söyledi.
Birmingham'da 258 ilkokul bulunduğunu ancak problemin sadece 2 okulda yaşandığını anlatan Godsiff, bu okulların yöneticilerinin, protestocu velilere yönelttikleri suçlamaları da eleştirdi.
Godsiff, "Polis kontrolündeki son derece örgütlü eyleme katılan velilere 'güruh' demek ve 'halledilmeleri' gerektiğini söylemek, çoğu genç kadınlardan oluşan Müslüman velileri 'eşcinsel düşmanı' diye suçlamak, gerilimi düşürmeye yardım etmez." ifadelerini kullandı.
Protestocu velilerin herhangi bir yanlış yapmadığını belirten Godsiff, "Bunlar, çocuklarının kendilerine anlattığı şeylerden kaygı duyan iyi anneler." diye konuştu.
Godsiff, velilerin bu kaygılarını okul yönetimlerine aktarmak istediklerini ancak müdürlerin buna izin vermediğini vurgulayarak, bölgenin bir milletvekili olarak bu kaygıları dile getirmenin kendisinin bir görevi olduğuna inancını dile getirdi.
Kentteki 256 okulun ders kitaplarını ve dersin verileceği yaşı velilere danışarak belirlediğini ve bu okullarda bir sorun yaşanmadığını aktaran Godsiff, protesto edilen 2 okulda ise durumun farklı olduğunu söyledi.
Godsiff, velilerin gösterilerde taşıdığı dövizlerde "Bizim çocuklarımız, bizim tercihimiz," "Velilere kulak verin," "Bırakın çocuklar çocuk kalsın" ve "Müdür istifa" gibi mesajların yer aldığını vurgulayarak, "Bu (talep) okul müdürünün hoşuna gitmeyebilir ama bunun eşcinsel düşmanlığı olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.
Uluslararası hukuk hatırlatması
Eylemlerde bugüne kadar sadece bir sakıncalı dövizin görüldüğünü onun da uyarı üzerine bir daha getirilmediğini anlatan Godsiff, velilerin "profesyonelce kışkırtıldığını" ve "karalandığını" kaydetti.
Godsiff, velilerin kaygılarını anladığı ve bunları ifade ettiği için kendisinin de bir hedef haline getirildiğini belirterek, "Veliler izahat istiyor. Uluslararası hukuka göre çocukların yetiştirilmesinin birinci derecede sorumlusu velilerdir ve velilerin okulların bu gibi konularda verdiği kararların ortağı olması gerekir." diye konuştu.
İngiltere'de Müslüman nüfusun yoğun olduğu Birmingham'da 2 ilkokul önünde ocak ayında başlayan eylemlerde veliler, çocuklarına çok küçük yaşta eşcinsellik hakkında bilgi verilmesini protesto ediyor. Okul yönetimlerinin girişimleriyle okul kapısında uzaklaştırılan veliler, eylemlerini polis kontrolünde sürdürüyor.
Godsiff, daha önce de protestocu velilere eyleme katılarak destekte bulunmuş ancak İşçi Partisi yönetimi tarafından kendisine ihtar verilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:56 Kaynak: AA
Milletvekili, İşçi Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Emre-Yağmur Aşık çiftinin küçük kızının okulda söyledikleri kan dondurdu CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:02:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz vekilden protestocu Müslüman velilere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]