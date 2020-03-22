İngiltere Başbakanı Johnson halkı Kovid-19 uyarılarını dikkate almaya çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson halkı Kovid-19 uyarılarını dikkate almaya çağırdı - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson halkı Kovid-19 uyarılarını dikkate almaya çağırdı

6 saat önce

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 281'e çıkarken hükümetin salgınla mücadele kapsamında yaptığı "sosyal mesafelendirme" uyarısının bazı İngilizler tarafından dikkate alınmadığı görüldü.

İngiltere Başbakanı Johnson halkı Kovid-19 uyarılarını dikkate almaya çağırdı, System.String[]

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 281'e çıkarken hükümetin salgınla mücadele kapsamında yaptığı "sosyal mesafelendirme" uyarısının bazı İngilizler tarafından dikkate alınmadığı görüldü.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 artarak 281 oldu. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 18 ila 102 arasında olduğu belirtildi. Vaka sayısı da 635 artarak 5 bin 683'e yükseldi.

18 yaşında hayatını kaybeden gencin sağlık sorunu olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olduğu görüldü. Bunun üzerine Başbakan Boris Johnson, bir kez daha uyarıda bulundu.

"Birbirinizden 2 metre uzakta olmalısınız"

Kovid-19 nedeniyle günlük yapılan basın toplantısında konuşan Johnson, "Temiz havanın kendi başına size bağışıklılık sağladığını düşünmeyin. Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafelendirme kurallarına uymalısınız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip." dedi.

Defalarca sosyal mesafelendirmenin önemine dikkat çeken Johnson, "Eğer insanlar bunu yapamazlarsa, yapmayacaklarsa, elbette o zaman daha sert önlemler almamız gerekecek. Bunu yapmak istemiyoruz ama gerekli olabilir." diye konuştu.

Johnson, Londra ya da ülkenin tamamının tecrite alınması gibi önlemlerin neden hayata geçirilmediği yönündeki bir soru üzerine ise "doğru zamanda doğru kararların alınması gerektiğini" ifade etti.

İspanya'da tenor Placido Domingo'nun testi pozitif çıktı

Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok ölüm ve vakanın görüldüğü İspanya'da 79 yaşındaki tenor Placido Domingo ve eşinde koronavirüs görüldü. Domingo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdilik evde karantinada olduklarını duyurdu.

Öte yandan Avrupa'nın en küçük ülkeleri arasında olan Andorra'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti.

Andorra Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 teşhisi konulan 88 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini, ülkede mevcut durumda 112 vaka olduğunu bildirdi.

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:56 Kaynak: AA

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