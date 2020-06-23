İngiltere'de 2 metrelik sosyal mesafe azaltılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs mücadelesine karşı hükümetin belirlediği 2 metrelik sosyal mesafe kuralının azaltılacağını açıklarken, restoran, kafe ve barların 4 Temmuz'da yeniden açılacağını duyurdu.



Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İngiltere, ülke genelinde uygulanan kısıtlamaları gevşetmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün yaptığı basın açıklamasında korona virüs enfeksiyon oranlarının Haziran ayından beri azaldığını belirterek yeni enfeksiyon sayısının her gün yüzde 2 ila 4 arasında düştüğünü ifade etti. Johnson, İngiltere'deki korona virüs uyarı seviyesinin 4'ten 3'e düşürüldüğünü belirtirken ikinci bir zirve riski olduğuna inanmadığını söyledi.



İki metrelik kural azaltıldı



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2 metrelik sosyal mesafenin mümkün olmadığı yerlerde bu mesafenin "1 metre artı" olarak uygulanacağını söyledi. Buna göre, azaltılan 2 metrelik mesafenin en az bir metre ve üstü olarak korunması sağlanacak. İngiltere Başbakanı Johnson bu yeni düzenlemenin kısıtlamalardan çıkışa yardım edeceğini ifade ederken, 4 Temmuz'dan itibaren kısıtlamanın daha da hafifletileceğini açıkladı. Johnson, İngiltere'de kafe, restoran gibi işletmelerin yanı sıra kuaförler, açık hava spor salonları, oyun alanları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını söyledi. Ancak gece kulüpleri, kaplıcalar, bowling salonları, su parkları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları bu aşamada tekrar açılmayacak. Johnson, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki yönetimlerin bu uygulamaya kendi yöntemleriyle cevap vereceklerini söyledi.



Farklı hane halkları görüşebilir



Hükümetin tüm kısıtlamalarını bir kerede kaldıramayacağını söyleyen Johnson, çok sayılı hane toplantılarını önermediğini belirtti. Johnson, 4 Temmuz'dan itibaren İngiltere'de iki hane halkının bir araya gelebileceğini söylerken birden fazla hane halkının iç mekanda toplanmamasını önerdiğini söyledi. Johnson, buluşmaların her zaman aynı hane halkı ile olmak zorunda olmadığını, ancak aynı anda sadece iki hane halkının bir araya gelebileceğini belirtti. Bu önlemlerin, daha önce açıkladığı yalnız yaşayan insanların birbirini ziyaret edebildiği ve mesafenin gerekli olmadığı "hane balonu" ile aynı olmadığını açıklayan Johnson kalabalık sayıdan oluşan hane halklarının birbirini ziyaretlerinde sosyal mesafeyi koruması gerektiğini belirtti.



Johnson, İngiltere'deki okulların ilk ve ortaokul öğrencileri için Eylül ayında yeniden açılacağını söyledi. - MANCHESTER