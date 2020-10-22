İngiltere'de 250 yıllık armut ağacı tren yolu yapımı için kesildi

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde yer alan ve ülkenin en eski ikinci yabani armut ağacı olduğu düşünülen yaklaşık 250 yaşındaki bir ağaç tren yolu hattı inşası için kesildi.

Birmingham ile Londra'yı birbirine bağlayacak olan HS2 isimli tren yolu hattı için daha önce de kesilmesi gündeme gelen ağaç, daha büyük çevresel zarara neden olacağından endişelenilerek HS2'ye karşı başlatılan protestoların da odak noktası haline gelmişti.

Bölgede doğup büyüyen yerel bir sanatçı olan Sarah Morgan, sabah köpeklerini gezdirirken işçilerin ağacın dallarını kesmeye başladığını fark etti.

"Kesilmesini bekliyorduk ama gerçekten kesildiğini görünce tamamen perişan oldum" diyen Morgan, armut ağacı altında defalarca kez piknik yaptığını da söyledi.

İlçedeki pek çok kişi gibi, on yıldır Güney Cubbington ormanında kesilen ağaçlara karşı kampanya yürüten sanatçı, "Epey gözyaşı döktüm. Bunu görmek çok üzücü. Kesimi durduracak bir şey olması için dua ediyordum" diye konuştu.

Ağacın kesilmemesi için sürdürülen kampanyada yer alan ve yakınlarda yaşayan öğretim görevlisi Charlotte Griffin ise kesim için "kesinlikle kahredici" yorumunu yaptı:

"O ağaç çok şeyi temsil ediyordu. Halkın büyük bir parçasıydı, bir semboldü, bir simgeydi. Tıpkı mahallenizde ünlü bir heykel veya bina olması gibi bir şeydi. Bu mirasın, peyzajın ve biyolojik çeşitliliğin kaybıdır. Dürüst olmak gerekirse kalbim kırıldı. Sözün bittiği yerdeyim."

20 binden fazla kişi dilekçe imzalamıştı

Ağacın kesimini durdurmak ya da bir başka yere taşınması için hazırlanan bir dilekçeyi 20 binden fazla kişi imzalamıştı.

Ancak Ulaştırma Bakanlığı dilekçeye, "HS2 Ltd, ağacı kaldırmamak için olası tüm seçenekleri araştırdı. Ancak yaşı ve durumu nedeniyle ağacın kesilmesi kaçınılmazdı" cevabını verdi.

Ağaçtan kesilen dallarla 40'tan fazla yeni ağacın yetiştirileceğini söyleyen Ulaştırma Bakanlığı, yeniden büyüyen fidanların yöreye dikileceğini ifade etti.

Yerel halk da ağacı hatırlamaları için bazı kerestelerin bağışlanmasını talep etti.

Morgan, "Ne kadar kampanya yaparsak yapalım, HS2 hala ilerlemeye devam ediyor. Bir gün bunun durmasını umuyoruz" diye konuştu.

2015 yılında en iyi ağaç ödülünü almıştı

"Cubbington Armutu" olarak da anılan ağaç Woodland Trust tarafından yapılan bir ankette 2015 yılında İngiltere'nin en iyi ağacı seçilmişti.

Ulaştırma Bakanlığı ayrıca tren yolu inşasında kaybolacak iki hektarlık kırsal alanı telafi etmek için 6,2 hektarlık alana ağaç dikme sözü verdi.

Bahsi geçen yüksek hızlı hat, maliyeti, çevreye vereceği zarar ve kırsal alanlardan geçmesi planlanan güzergahı nedeniyle eleştiriliyor.