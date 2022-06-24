İngiltere'de Muhafazakar Parti ara seçimlerde büyük yenilgiye uğradı - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Parti ara seçimlerde büyük yenilgiye uğradı

24.06.2022 12:57
İngiltere'de Muhafazakar Parti ara seçimlerde büyük yenilgiye uğradı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, dün iki bölgede yapılan ara seçimleri kaybetti.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, dün iki bölgede yapılan ara seçimleri kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki Wakefield'daki ara seçimleri yüzde 47,9 oyla ana muhalefetteki İşçi Partisi kazanırken güneybatıdaki Tiverton and Honiton'daki seçim sonuçlarını ise yüzde 52,9 oyla Liberal Demokrat Parti kazandı.

Böylelikle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın liderliğindeki iktidardaki Muhafazakar Parti, parlamentoda iki sandalye kaybetti.

Tiverton and Honiton ile Wakefield bölgelerindeki ara seçimler, Muhafazakar Parti milletvekillerinin istifaları nedeniyle yapıldı.

"Birisi yenilginin sorumluluğunu almalı"

Muhafazakar Parti Eş Başkanı Oliver Dowden, partisinin daha önce elinde tuttuğu iki seçim bölgesinde aldığı yenilgi sonrası istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Johnson'a yazdığı mektupta Dowden, ara seçimlerdeki yenilginin, parti için son derece kötü sonuçlardan sonuncusu olduğunu vurgulayarak bu durumun istifasına neden olduğunu belirtti.

Dowden, "Her zamanki gibi işimize devam edemeyiz. Birisi sorumluluk almalı ve bu şartlar altında görevde kalmamın doğru olmayacağına karar verdim." ifadesini kullandı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin ara seçim yenilgisinin, bu ay başında yapılan güven oylamasını kazansa da büyük yara alan Johnson üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Johnson istifa baskısı altındaydı

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti 6 Haziran'da güven oylamasını gitmiş, Johnson, 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

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Kaynak: AA

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