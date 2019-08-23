Son Dakika Haberleri: İngiltere'de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi
Son Dakika Dünya Haber

İngiltere'de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi

1 saat önce

İngiltere'de geçtiğimiz yıl okul çağındaki binden fazla çocukta bıçak ve benzeri kesici alet ele geçirildi.

İngiltere'de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi, System.String[]

İngiltere'de geçtiğimiz yıl okul çağındaki binden fazla çocukta bıçak ve benzeri kesici alet ele geçirildi.

İngiltere'deki 5 News haber kanalının edindiği bilgilere göre İngiltere, İskoçya ve Galler'deki okullarda yapılan aramalarda bin 144 çocukta bıçak, çakı, av bıçağı, katana gibi kesici alet bulundu. Galler ve İngiltere'de okullarda öğrencilerin üzerinde bulunan kesici alet bulunma sayısının son beş yıl içerisinde iki katından fazlaya çıktığı açıklandı.

Independent gazetesi de Galler'deki bir ilkokulda 4 yaşındaki bir çocuğun bıçak taşıdığını ve 11 yaşındaki bir öğrencinin, fosforlu kalem ucunu kesici bir aletle değiştirerek, bir başka öğrenciye 'Beni dinle yoksa seni bıçaklarım' dediğini aktardı. Ayrıca, İngiltere'de özellikle başkent Londra'da gençler arasındaki şiddet ve bıçaklama olaylarının endişe verici boyutta olduğu belirtildi.

BBC'nin açıkladığı verilere göre İngiltere'de Mart 2019'a kadarki 12 aylık sürede 43 bin 516 bıçaklı suç rapor edildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre de Mart 2018'e kadarki 12 aylık sürede de bıçak veya kesici bir alet ile işlenen cinayet sonucu 286 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Londra'da gençler arasında bıçaklı suçlardaki artışın nedenleri arasında çeteler arası çatışma, soygun ve uyuşturucu ticareti gösteriliyor.

İngiltere, Galler, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Junior Agogo hayatını kaybetti
İngiltere'de Osmanlı torunu olarak anılan Başbakan Boris Johnson rahatlığıyla sosyal medyada gündem oldu Saldırgan alışveriş merkezine baltayla saldırdıktan sonra dans etti Times: Esad rejimi, İdlib'de "insani koridor" açtıktan saatler sonra bombardımana başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:06:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]