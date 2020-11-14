İnhisar Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kepez, AA muhabirine, kendisinin ve 4 belediye personelinin testinin pozitif çıktığını söyledi.

Tedbir amaçlı evinde izolasyon sürecine başladığını aktaran Kepez, şöyle konuştu:

"Daha önce 1 personelimizin testi pozitif çıkmıştı, bunun üzerine biz de test yaptırdık. Bizim de testimiz pozitif çıktı. Gözle görülür herhangi bir kötü durum söz konusu değil, tedbir amaçlı karantina sürecine başladım."