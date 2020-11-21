İnönü Kümbetler mevki alt geçitte yol yapım çalışması tamamlandı - Son Dakika

İnönü Kümbetler mevki alt geçitte yol yapım çalışması tamamlandı

21.11.2020 12:09
İnönü Kümbetler mevki alt geçitte yol yapım çalışması tamamlandı, System.String[]

Eskişehir İnönü ilçesinde Kümbetler Mevki alt geçit bağlantı yolunda yol yapım çalışması tamamlandı.

Eskişehir İnönü ilçesinde Kümbetler Mevki alt geçit bağlantı yolunda yol yapım çalışması tamamlandı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un girişimleri doğrultusunda ilçede İsmetpaşa Mahallesi Kümbetler ve Altınbayır Mevkiindeki 600 metre uzunluğundaki alt geçit bağlantı yolunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sathi kaplama yol yapım çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gündeme getirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezinden tarım arazilerine geçiş daha güvenli hale gelerek muhtemel kazalarında önüne geçilmiş olacağı belirtildi.

İlçede Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler tarafından sıkça kullanılan alt geçit bağlantı yolunun daha rahat ve güvenli hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirten ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü Kümbetler mevki alt geçitte yol yapım çalışması tamamlandı
İnönü Kümbetler mevki alt geçitte yol yapım çalışması tamamlandı
İnönü Kümbetler mevki alt geçitte yol yapım çalışması tamamlandı
İnönü Kümbetler mevki alt geçitte yol yapım çalışması tamamlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, İsmetpaşa Mahallesi, Kadir Bozkurt, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnönü Kümbetler mevki alt geçitte yol yapım çalışması tamamlandı - Son Dakika


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