İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Kontrolden çıkarak tarlaya devrilen minibüste 7 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde inşat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün Sarakaya idaresindeki 03 ABZ 724 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrildi. Kaza sonrası araç sürçüşü Sarakaya ile birlikte Mehmet Mercan (40), Uğur Sarakaya (36), Veysel Saltık (36), ve Metin Dönmez ve H.B., olmak üzere yedi kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile sıkıştıkları yerden çıkarken ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.