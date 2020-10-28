İnşaat kenarında bulunan bebek cesediyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İnşaat kenarında bulunan bebek cesediyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

28.10.2020 19:44
İnşaat kenarında bulunan bebek cesediyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, 5 Ekim'de bir inşaatın kenarında, beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş halde bulunan erkek bebek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, 5 Ekim'de bir inşaatın kenarında, beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş halde bulunan erkek bebek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi, Damla Sokak'taki bir apartman inşaatının kenarında, 5 Ekim saat 09.30 sıralarında bir beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş bebek olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yeni doğdu anlaşılan erkek bebeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİOlayla ilgili soruşturma başlatan polis, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, bebeği Atakent Mahallesi Lale Sokak'ta oturan Emine Ö. (31) ile İbrahim A.'nın (27) bıraktığını tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler Dalaman Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.


İnşaat kenarında bulunan bebek cesediyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
İnşaat kenarında bulunan bebek cesediyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Dalaman, Muğla, Erkek, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat kenarında bulunan bebek cesediyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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