İnşaattaki iskele çalındı - Son Dakika

İnşaattaki iskele çalındı
30.10.2020 17:23
Malatya'da, bir inşaatta yaşanan hırsızlık olayın beton kalıp inşaat iskelesi çalındı.
Malatya'da, bir inşaatta yaşanan hırsızlık olayın beton kalıp inşaat iskelesi çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Battalgazi'de, yaklaşık 6 bin TL değerinde beton kalıp sıva iskele ve malzemeler çalındı. Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışma neticesinde hırsızlık olayının şüphelisinin M. Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Çalınan malzemeler bulunarak olayın müştekisine teslim edildi.
Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - MALATYA
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