Instagram kullanıcıları müjde! Özellikler genişliyor - Son Dakika
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Instagram kullanıcıları müjde! Özellikler genişliyor

08.06.2022 14:12
Instagram kullanıcıları müjde! Özellikler genişliyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram, gönderi sabitleme özelliğini genişlettiğini duyurdu. Bununla birlikte pek çok yeniliği de açıkladı.

Instagram bugün, kullanıcıların Reels'ler de dahil olmak üzere daha fazla gönderiyi sabitlemeye izin verdiğini duyurdu. Bununla birlikte pek çok yeni özelliğin de geldiğini açıkladı. Şirket, bu yeni özelliğin içerik oluşturuculara profillerinde kendilerini ifade etmelerini sağladığını söyledi. Twitter ve TikTok'ta yer alan bu özelliği birçok kullanıcı uzun zamandır bekliyor.

Instagram, en fazla 3 gönderi sabitlemeye izin verecek

Gönderi sabitleme özelliği, kullanıcıların istedikleri gönderiyi profilinin en başında tutmasını sağlıyor. Bu sayede sabitlenmiş gönderileri yakın zamanda paylaşmış gibi göstermek mümkün. Özellikle içerik oluşturucular için gönderi sabitleme, belirli gönderilerin fark edilmesi için önemli.

Instagram kullanıcıları müjde! Özellikler genişliyor

Instagram bu özelliğin nasıl kullanılacağını açıkladı. Bunun için bir gönderinin ya da Reels'in sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklanacağını söyledi. Ardından çıkan seçenekler arasından "Profilinize Sabitle"yi seçin. Sonuç olarak gönderinizi profilinize gerçekleştirmiş olursunuz.

Instagram, hassas içerik için bir özellik daha getiriyor

Yayınladığı bir videoda Adam Mosseri, yeni özellik hakkında açıklama yaptı. "Profiliniz sizin alanınız, bu yüzden bu deneyim üzerinde size kontrol vermenin daha fazla yolunu arıyoruz."

Bu özellik, kullanıcıların istedikleri gönderiyi vurgulamaları için nisan ayının sonundan beri test aşamasında. Instagram gönderi sabitleme özelliğini ilk olarak, ocak ayında Alessandro Paluzzi ortaya çıkardı. Nisan ayında ise resmi olarak test aşamasında olduğu ortaya çıktı.

?? New Features for Creators ??

Some fun, new features built for creators that make it easier to engage and share:

– 90-second Reels

– Import audio in Reels

– Interactive stickers in Reels

– Grid pinning

Let me know what you think???? See you next week ??? pic.twitter.com/VrW5IWmWcZ

— Adam Mosseri (@mosseri) June 7, 2022

Bunların yanı sıra Mosseri Facebook Reels'lerinde bir ses senkronizasyonu özelliğini sundu. Ayrıca Instagram Reels süresinin 60 saniyeden 90 saniyeye çıktığını da duyurdu. Şirket ek olarak Reels'leri daha ilgi çekici hale getirmek için birçok yaratıcı araç ve ses aracı seçeneklerini de tanıttı.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Instagram kullanıcıları müjde! Özellikler genişliyor - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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