Instagram Yakın Arkadaşlar özelliği Twitter'a geldi! - Son Dakika
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Instagram Yakın Arkadaşlar özelliği Twitter'a geldi!

29.05.2022 14:38
Instagram Yakın Arkadaşlar özelliği Twitter'a geldi!

Twitter Circle nedir ve nasıl kullanılır? Instagram'daki Yakın Arkadaşlar özelliğine benzeyen Circle ile tweet'lerinizi koruyun.

Sosyal medya platformları, birbirlerinin özelliklerini kopyalamayı seviyor. Özellikle Meta'ya ait uygulamalarda ( Facebook, Instagram ve WhatsApp) gördüğümüz bu kopyalama, şimdi de Twitter tarafından uygulandı. Twitter Circle isimli özellik sayesinde tweet'lerinizi görecek kullanıcıları seçmek mümkün.

Twitter Circle nedir ve nasıl kullanılır?

İlk olarak Mayıs ayının başında ortaya çıkan Twitter Circle, herkesin görmesini istemediğiniz (veya sadece belirli kullanıcıların görmesini istediğiniz) tweet'ler paylaşmanızı mümkün kılıyor. Instagram'ın Yakın Arkadaşlar özelliğine benzeyen bu yenilik, nihayet geniş çapta kullanıcıya yayılmaya başlamış gibi görünüyor.

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Şu anda hangi kullanıcıların Twitter Circle özelliğini aldığı bilinmiyor. Aslında yenilik; iOS, Android veya web fark etmeksizin karışık bir şekilde genişliyor. Bundan dolayı da özelliği kullanıp kullanamayacağınızı kontrol etmek için Twitter uygulamanızı güncellemelisiniz.

Instagram Yakın Arkadaşlar özelliği Twitter'a geldi!

Twitter uygulamanızı güncelledikten sonra tweet paylaşma kısmına gelin. Tweet yazma kısmının üst bölümünde "Herkese açık" olarak seçilen bir açılır menü göreceksiniz. Bu menüye tıkladıktan sonra -eğer özellik size sunulmuşsa- Circle'ı seçebilir ve ardından tweet'i görecek kullanıcıları belirleyebilirsiniz.

Twitter Circle henüz küresel olarak kullanıma açılmadığı için yetenekleri de tam olarak bilinmiyor. Ancak bugüne kadar gelen bilgilere göre, sizi takip edip etmemesi fark etmeksizin Circle'a 150 kullanıcıya kadar ekleme yapabilirsiniz. Ayrıca her tweet için ayrı olarak kullanıcı ekleyip çıkartabilirsiniz.

Ek olarak Twitter Circle'a eklediğiniz kullanıcıların bunu bileceğini de belirtelim. Twitter, paylaştığınız tweet'in hemen altında "Yalnızca Twitter Circle'daki kullanıcılar bu tweet'i görebilir" bilgilendirmesinde bulunacak.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you've picked.

We're now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.

Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp

— Twitter Safety (@TwitterSafety) May 3, 2022

Circle ile paylaşılan tweet'ler, beğeni ve yoruma açık olsa da retweet edilemiyor. Fakat kullanıcıların ekran görüntüsünü alabileceğini veya tweet'leri indirebileceğini unutmamak lazım. Ayrıca Twitter topluluk yönergelerine uyulması gerektiğini de belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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