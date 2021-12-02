İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü - Son Dakika

Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1423. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdoğan K. (37) ailesine intihar edeceğini söyleyerek odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. Omzuna doğrulttuğu tabancasının ateş alması sonucu omzundan çıkan kurşun, kapının arkasında da geçerek kızı Hazal K'ya (12) isabet etti.

ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Omzundan yaralanan Erdoğan K. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Ankara'ya sevk edildi.

POLİS 2 ADET RUHSATSIZ TABANCA BULDU

Hazal K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele ele geçirdi.