IOC, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik deniz aşırı seyirci kararını nisan sonunda verecek - Son Dakika

IOC, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik deniz aşırı seyirci kararını nisan sonunda verecek

25.02.2021 06:11
IOC, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik deniz aşırı seyirci kararını nisan sonunda verecek, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) temmuzda yapılması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına deniz aşırı seyirci kabul edilmesine ilişkin kararın nisan ayı sonuna dek alınacağını bildirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) temmuzda yapılması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına deniz aşırı seyirci kabul edilmesine ilişkin kararın nisan ayı sonuna dek alınacağını bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuşan IOC Olimpiyat Oyunları Üst Yöneticisi Christophe Dubi, seyirci kararı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrini izleyeceklerini belirtti.

Salgının dünya genelinde yayılma oranlarının gözlemleneceğini kaydeden Dubi, turnuvaya Japonya dışından seyirci kabul edilmesine yönelik kararı, IOC'nin "mümkün olduğunca geç, gerektiğince erken" vermek istediğini söyledi.

Japonya içinden ve dışından seyircilere yönelik farklı kararlar alınabileceğini kaydeden Dubi, "Nisan sonuna doğru en uygun zaman. Yurt dışı ve yurt içi olmak üzere seyircilere yönelik iki adımlı karar görebiliriz." diye konuştu

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat, Nisan, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor IOC, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik deniz aşırı seyirci kararını nisan sonunda verecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Bakım merkezinde zihinsel engelli gencin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Alman sporcuların boykotu sonrası Katar, plaj voleybolcularının kıyafetlerine karışmama kararı aldı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın
İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz         
01:01
'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor         
23:47
ABD'de koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türü bulundu ABD'de koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türü bulundu         
22:59
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi         
19:15
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş         
15:18
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
Otobüsün çarptığı genç hayatını kaybetti! Acılı aile şoförün tutuklanmamasına isyan etti Otobüsün çarptığı genç hayatını kaybetti! Acılı aile şoförün tutuklanmamasına isyan etti         
10:08
Şeker Teyze'nin acı sonu! Şeker Teyze'nin acı sonu! "Hava alayım" diye evden çıktı, feci şekilde can verdi         
09:44
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 07:22:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: IOC, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik deniz aşırı seyirci kararını nisan sonunda verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei