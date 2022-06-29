iOS ve iPadOS 15.6 için dördüncü geliştirici beta sürümü yayınlandı!

Apple 20 Eylül'de kullanıma sunduğu iOS 15, iPadOS 15 tvOS 15 ve watchOS 8'in son hali olan iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 ve watchOS 8.7nin dördüncü geliştirici beta sürümlerini uygulama geliştiricileri ile paylaştı. Peki neler değişti?
iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 ve watchOS 8.7nin dördüncü geliştirici beta sürümleri yayınlandı!
iOS 15.6 ve iPadOS 15.6 için dördüncü geliştirici beta sürümünün yapı numarası "19G5056c" olarak paylaşıldı. Üçüncü geliştirici betasının yapı numarası ise 19G5046d'idi. Dördüncü tvOS 15.6 yapı numarası 19M5056c olarak, watchOS 8.7 beta sürümü ise 19U5056c olarak güncellendi. Bu sayede güncel yazılımı kontrol ederek indirebilirsiniz.
Halihazırda bir geliştirici hesabı kullanıyorsanız son beta sürümünü burayı tıklayarak Apple Developer Center üzerinden indirebilirsiniz. Ardından cihazınıza uygun profil indikten sonra, Sistem Tercihleri bulunan Yazılım Güncelleme kısmından yükleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.
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Yapılan bu paylaşımla birlikte yeni özelliklerden ziyade büyük ölçüde hata düzeltmelerinin ve performans iyileştirmelerinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Tabii her beta sürümünde olduğu gibi, olası veri kaybı olasılığı ve düzgün çalışmama gibi durumlarla karşılaşılma ihtimalinden dolayı asıl cihazınıza yüklemeniz tavsiye edilmiyor.
iOS 15.6 hangi telefonlara gelecek?
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE 2016
iPhone SE 2020
iPadOS 15.6 hangi tabletlere gelecek?
iPad Pro 12.9 inç (1. nesilden sonraki tüm cihazlar)
iPad Pro 11 inç (1. nesilden sonraki tüm cihazlar)
iPad Pro 10.5 inç
iPad Pro 9.7 inç
iPad (5. nesilden sonraki tüm cihazlar)
iPad Mini (4. nesilden sonraki tüm cihazlar)
iPad Air (2. nesilden sonraki tüm cihazlar)
watchOS 8.7 hangi modellere gelecek?
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 5
Apple Watch SE
Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 7
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Son Dakika › Güncel › iOS ve iPadOS 15.6 için dördüncü geliştirici beta sürümü yayınlandı! - Son Dakika