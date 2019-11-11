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Son Dakika 3. Sayfa İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı

İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı

7 saat önce

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve sözde Eş Başkan Şehzade Kurt tutuklandı.

İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı, System.String[]

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve sözde Eş Başkan Şehzade Kurt tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Kasım'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile sözde Eş Başkan Şehzade Kurt'un yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan İpekyolu Belediye Başkanı Yacan ile sözde Eş Başkan Şehzade Kurt'un haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - VAN

Şehzade Kurt, İpekyolu, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:38 Kaynak: İHA
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