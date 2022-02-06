Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı askıya alındı - Son Dakika

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala, Irak Yüksek Federal Mahkemesi Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını askıya aldı.

Irak'ta Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) Hoşyar Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı seçime saatler kala askıya alındı. Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ali Turki Cessum, Diylan Gafur Salih, Karvan Ali Yarveyis ve Kerkim Şükür Muhammed'in adlı milletvekillerinin isteği üzerine KDP'li Zebari'nin adaylığının geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu milletvekilleri Zebari'nin cumhurbaşkanlığı için adaylığının iyi prestije sahip olmadığını iddia ettikleri belirtildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zebari, Mahkeme kararına saygı duyduğunu dile getirerek, "Bunlar reforma günle kala iktidara tutulanların iniltisidir" dedi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)