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Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı askıya alındı - Son Dakika

Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı askıya alındı

06.02.2022 19:19
Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı askıya alındı

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala, Irak Yüksek Federal Mahkemesi Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını askıya aldı.

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala, Irak Yüksek Federal Mahkemesi Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını askıya aldı.

Irak'ta Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) Hoşyar Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı seçime saatler kala askıya alındı. Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ali Turki Cessum, Diylan Gafur Salih, Karvan Ali Yarveyis ve Kerkim Şükür Muhammed'in adlı milletvekillerinin isteği üzerine KDP'li Zebari'nin adaylığının geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu milletvekilleri Zebari'nin cumhurbaşkanlığı için adaylığının iyi prestije sahip olmadığını iddia ettikleri belirtildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zebari, Mahkeme kararına saygı duyduğunu dile getirerek, "Bunlar reforma günle kala iktidara tutulanların iniltisidir" dedi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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Mesut Barzani, Hoşyar Zebari, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı askıya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı askıya alındı - Son Dakika
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