Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı - Son Dakika

Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı
14.12.2020 01:15
Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı, olayda 3 teröristin yaralandığı belirtildi.
Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı, olayda 3 teröristin yaralandığı belirtildi.
AA muhabirine konuşan bölgedeki kaynaklara göre Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.
Kaynaklar, Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan PKK aracına ateş açıldığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını kaydediyor.
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