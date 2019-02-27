Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını reddetti

İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını reddetti

25 dakika önce

"İstifanızı kabul etmeyi ulusal çıkarlara aykırı olarak görüyorum" diyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif'in istifasını reddetti.

İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını reddetti, System.String[]
"İstifanızı kabul etmeyi ulusal çıkarlara aykırı olarak görüyorum" diyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif'in istifasını reddetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:55 

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