İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını reddetti
25 dakika önce
"İstifanızı kabul etmeyi ulusal çıkarlara aykırı olarak görüyorum" diyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif'in istifasını reddetti.
"İstifanızı kabul etmeyi ulusal çıkarlara aykırı olarak görüyorum" diyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif'in istifasını reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:55
İran Lideri Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in İstifasını Kabul Etmedi
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