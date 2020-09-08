İran'da Afganları taşıyan araç devrildi: 7 ölü - Son Dakika

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sabah saatlerinde Kirman-Bam kara yolunda kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan bir otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler