İran\'da Gösterilerde Ölü Sayısı 3919

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 919'a yükseldiği bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 24 bin 669 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
