İran'da köpekler koronavirüs taşıyan hastaları tespit etmek için eğitiliyor - Son Dakika
İran'da köpekler koronavirüs taşıyan hastaları tespit etmek için eğitiliyor
İran'ın başkenti Tahran'daki SK9 köpek okulu, yeni tip koronavirüs taşıyan insanları tespit etmeleri için köpekleri eğitiyor.
İran'ın başkenti Tahran'daki SK9 köpek okulu, yeni tip koronavirüs taşıyan insanları tespit etmeleri için köpekleri eğitiyor. Proje, SK9 köpek okulu tarafından İran ordusu ve sağlık yetkilileri işbirliğinde yürütülüyor.
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30.05.2020 01:40:22. #1.13#
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