İran\'daki Gösterilerde 4 Bin 29 Ölü

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 29'a yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 4 bin 29 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 26 bin 15 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.