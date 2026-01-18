İran\'daki Gösterilerde Ölü Sayısı 3.308\'e Yükseldi

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 308'e yükseldiği bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 3 bin 308 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 24 bin 266 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
