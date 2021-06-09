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İran'daki kamuoyu yoklamasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 38 olarak belirlendi - Son Dakika

İran'daki kamuoyu yoklamasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 38 olarak belirlendi

09.06.2021 13:20
İran'daki kamuoyu yoklamasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 38 olarak belirlendi, System.String[]

İran'da ülke genelinde yapılan kamuoyu yoklaması cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklarını belirten katılımcıların oranı 1979'dan beri en düşük seviye olarak yüzde 38'de kaldı.

İran'da ülke genelinde yapılan kamuoyu yoklaması cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklarını belirten katılımcıların oranı 1979'dan beri en düşük seviye olarak yüzde 38'de kaldı.

İranlı Öğrenciler Kamuoyu Yoklama Merkezi Anket Ajansı (ISPA), ülke genelinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine halkın katılımına ilişkin yaptığı son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Ülke genelinde Eylül 2020 - Haziran 2021 arasında yapılan anketin katılımcılarının yüzde 50,3'ü erkek, yüzde 49,7'sinin kadınlardan oluştuğu ve katılımcıların yüzde 38'inin kent merkezlerinde, yüzde 36'sının ilçelerde ve yüzde 26'sının da köylerde yaşadığı belirtildi.

Ankette cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "kesinlikle" oy kullanmayacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 33 olurken sandığa gideceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 38'de kaldı. Bu rakam, 1979'dan bu yana halkın seçimlere en düşük katılım oranı oldu. Ülkede halkın seçimlere en az katılım gösterdiği 1993'te eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kazandığı seçimlerde kayıtlı seçmenlerden yüzde 50,6'sı sandığa gitmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ikinci kez seçildiği 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise katılım oranı yüzde 73,3 olmuştu.

Ülke siyasetinin önemli isimlerine adaylık izni verilmemesi halkın seçimlere katılımını düşürecek endişesi

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 40'ı kadın olmak üzere 592 kişinin Anayasayı Koruyucular Konseyine adaylık başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 40'ının gerekli şartları taşıdığını duyurmuştu.

Seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Konsey tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, gerekli şartları taşıdığı açıklanan 40 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktığı bildirilmişti.

Konseyin kararına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi reformist ve ılımlı muhafazakar çizgideki ülke siyasetinin bazı önemli isimlerine seçimlerde yarışma izni verilmemişti.

Reformist gruplar, daha önce yaptıkları açıklamada adaylarının veto edilmesi halinde seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu. Birçok reformiste ve ülke siyasetinin önemli isimlerine adaylık izni verilmemesi nedeniyle özellikle reformist ve ılımlı muhafazakar seçmenin önemli bir kısmının sandığa gitmeyeceği öngörülüyor.

Halkın seçimlere yüksek katılımını demokratik bir destek kabul eden İran'da ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, 27 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmasında, Anayasayı Koruyucular Konseyinin vetoları nedeniyle seçimlerin boykot edilmesine yönelik çağrılara tepki göstererek, "Seçimlerin faydasız olduğunu söyleyenleri dinlemeyin. Bunlar halkla birlikte değildir. Halkla birlikte olan kimse insanların sandık başına gitmesine mani olmaz." demişti.

cumhurbaşkanı, Haziran, Mayıs, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'daki kamuoyu yoklamasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 38 olarak belirlendi - Son Dakika


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