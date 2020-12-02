Son Dakika | İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Fahrizade suikastının failleri tespit edildi"
02.12.2020 17:26
Son dakika haberleri: İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastının faillerinin tespit edildiğini söyledi.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastının faillerinin tespit edildiğini söyledi.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, katıldığı devlet televizyonu programında İstihbarat Bakanlığının Fahrizade suikastına ilişkin başlattığı soruşturmada faillerin tespit edildiğini belirtti. Rebii, İranlı nükleer fizikçi Mahabadi'nin ölümünde rolü olan şahıslara ilişkin soruşturmanın sonuçlanması halinde gerekli adımların atılacağını söyledi.
İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, Tahran eyaletine bağlı Abserd kentinde 27 Kasım tarihinde terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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