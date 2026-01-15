İran, Yabancı İstihbaratların Kargaşa Planını İfşa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran, Yabancı İstihbaratların Kargaşa Planını İfşa Etti

15.01.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Savunma Bakanı, ABD ve müttefiklerinin kargaşa çıkarmak için bütçe ayırdığını açıkladı.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, aralarında ABD ve İsrail'in de bulunduğu bazı yabancı istihbarat servislerinin ülke genelinde kargaşa çıkarmaları için provokatörlere özel bütçe belirlediğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Nasırzade, düzenlediği basın toplantısında ülkede rejim karşıtı olaylara dönüşen gösterileri değerlendirdi.

Nasırzade, "ABD, Siyonist rejim ve bazı müttefik ülkelerin, ayrılıkçılar ile teröristlerin geleceği şekillendirmesi için bir diyalog merkezi kurduğuna dair elimizde net bilgiler var. Hatta her bölünmüş bölgenin kendi anayasasını yazmasını planladılar. Silah kaçakçılığı ile mali ve lojistik desteği yönlendirdiler." dedi.

İran'da kargaşa çıkarmak amacıyla bölge ülkelerinden birinde ortak toplantılar yapıldığına dair istihbarat bilgisine sahip olduklarını aktaran Nasırzade, bu toplantılarda ABD ve Batılı bazı istihbarat servislerinin bütçe artırımı için özel planlar sunduklarını söyledi.

Nasırzade, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda İran'daki yıkım fiyatları şu şekilde belirlenmişti: Bir kişiyi öldürmek 500 milyon tümen (yaklaşık 3 bin 500 dolar), araç yakmak 200 milyon tümen (yaklaşık 1400 dolar), polis karakolunu kundaklamak 80 milyon tümen (yaklaşık 550 dolar) ve her türlü taciz veya rahatsız edici eylem ise 15 milyon tümen (yaklaşık 100 dolar)."

Gösterilerde gözaltına alınan bir kişinin bahsi geçen işler için 900 milyon tümen (yaklaşık 6 bin 200 dolar) aldığının belirlendiğini söyleyen Nasırzade, provokatörlerin bazı göstericilere uyuşturucu verdiğini ve bu nedenle de ölenlerin olduğunu dile getirdi.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Yabancı İstihbaratların Kargaşa Planını İfşa Etti - Son Dakika

Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:00
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:13:16. #7.11#
SON DAKİKA: İran, Yabancı İstihbaratların Kargaşa Planını İfşa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.