31 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, son yılarda gerek güzelliği gerekse oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiriyor.
Snob Magazin'in haberine göre; 'Baş Belası' dizisiyle setlere geri dönen Helvacıoğlu'nun son hali şaşkına çevirdi.
ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Helvacıoğlu'nn formda görüntüsünü pesketaryen beslenmeye borçlu olduğu ortaya çıktı. Sadece deniz ürünleri tüketen 31 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdi.
İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?
2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.
İREM HELVACIOĞLU'NUN PROJELERİ
Sinema
2014 Aşkın Dili Yardımcı karakter
2016 Organik Aşk Hikayeleri Başrol oyuncusu
2017 Babası Aslı Başrol oyuncusu
2018 Kızım ve Ben Serap Başrol oyuncusu
2020 Eflatun Başrol oyuncusu
Televizyon
2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Yardımcı karakter
2012 Muhteşem Yüzyıl Nurbahar Hatun (Clara) Yardımcı karakter
2013-2014 Kurtlar Vadisi Pusu Esra Türkmen Yardımcı karakter
2015 Güneşin Kızları Tuğçe Yardımcı karakter
2016-2017 No.: 309 Pelinsu Yardımcı karakter
2018-2019 Sen Anlat Karadeniz Nefes Zorlu Kaleli Başrol oyuncusu
2020- Seni Çok Bekledim Ayliz Başrol oyuncusu
Son Dakika › Magazin › İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti - Son Dakika Magazin