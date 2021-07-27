İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. Helvacıoğlu iğne ipliğe döndü. İşte o kareler...

31 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, son yılarda gerek güzelliği gerekse oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiriyor. Snob Magazin'in haberine göre; 'Baş Belası' dizisiyle setlere geri dönen Helvacıoğlu'nun son hali şaşkına çevirdi. ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI Helvacıoğlu'nn formda görüntüsünü pesketaryen beslenmeye borçlu olduğu ortaya çıktı. Sadece deniz ürünleri tüketen 31 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdi. İREM HELVACIOĞLU KİMDİR? 2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı. İREM HELVACIOĞLU'NUN PROJELERİ Sinema 2014 Aşkın Dili Yardımcı karakter 2016 Organik Aşk Hikayeleri Başrol oyuncusu 2017 Babası Aslı Başrol oyuncusu 2018 Kızım ve Ben Serap Başrol oyuncusu 2020 Eflatun Başrol oyuncusu Televizyon 2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Yardımcı karakter 2012 Muhteşem Yüzyıl Nurbahar Hatun (Clara) Yardımcı karakter 2013-2014 Kurtlar Vadisi Pusu Esra Türkmen Yardımcı karakter 2015 Güneşin Kızları Tuğçe Yardımcı karakter 2016-2017 No.: 309 Pelinsu Yardımcı karakter 2018-2019 Sen Anlat Karadeniz Nefes Zorlu Kaleli Başrol oyuncusu 2020- Seni Çok Bekledim Ayliz Başrol oyuncusu

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