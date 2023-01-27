İş aramak için gittiği bölgede önce darp, ardından da gasp edildi - Son Dakika
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İş aramak için gittiği bölgede önce darp, ardından da gasp edildi

27.01.2023 09:40
İş aramak için gittiği bölgede önce darp, ardından da gasp edildi

Elazığ'da 27 yaşındaki epilepsi hastası, iş aramak için gittiği bölgede bir grubun saldırısına uğradı.

Elazığ'da 27 yaşındaki epilepsi hastası, iş aramak için gittiği bölgede bir grubun saldırısına uğradı. Zanlılar darp ettikleri gencin cebindeki telefon ve parasını da aldı.

Olay dün akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş aramak için bölgeye giden 27 yaşındaki sara hastası Feti Ahmet Özçelik'in önü bir grup tarafından kesildi. Grup tarafından dövülen talihsiz gencin cep telefonu ve cebindeki paraları da gasp edildi.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından darbe alan Özçelik, buradaki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Feti Ahmet Özçelik, "3-4 kişilerdi, bana burada ne aradığımı sordular. Ben de iş aradığımı söyledim. Hangi mahallede oturduğumu sordular. Yenimahalle'de olduğumu söyledim. Hemen ardından beni dövmeye başladılar. Kafama vurdular, 6 yerde dikiş var. Polisleri görünce kaçtılar" dedi.

Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İş aramak için gittiği bölgede önce darp, ardından da gasp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş aramak için gittiği bölgede önce darp, ardından da gasp edildi - Son Dakika
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