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İş makinesinin kepçesinin yaraladığı motosikletli yoğun bakımda

24 dakika önce

BEYOĞLU'nda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki iş makinesinin kepçesinde bulunan dişlerine saplandı.

İş makinesinin kepçesinin yaraladığı motosikletli yoğun bakımda, System.String[]

Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki iş makinesinin kepçesinde bulunan dişlerine saplandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kaza, Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Tophane'de motosiklet tamirciliği yapan Efe Bozdemir (27) motosikleti ile Eminönü istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Yere düşen Bozdemir, sürüklenerek park halindeki iş makinesinin kepçesinde bulunan dişlerine çarptı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosikletçi ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bozdemir'in Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

PARK HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN DİŞLERİNE SAPLANMIŞ
Efe Bozdemir'in arkadaşı Kemal Dönmez, "Tophanede motosiklet tamirciliği yapıyor. Ben kazadan sonra geldim. Efe, motosikletinin hakimiyetini kaybetmiş.Park halindeki iş makinesinin dişlerine saplanmış. Hastaneye kaldırılmış" dedi.
Efe Bozdemir'in komşusu  ise, "Ben sabahleyin Karaköy'den geçiyordum.Orada Efe'nin arkadaşının motorunu gördüm. Ama Efe olacağını düşünmedim.Daha sonra haber geldi. Efe kaza yaptı diye" dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Tophane, Karaköy, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:05 Kaynak: DHA
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